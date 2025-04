Confirman precio de Nintendo Switch 2 Welcome Tour para América

Se menciona que la cifra será será de $9.99 dólares. El anuncio fue realizado por Bill Trinen, representante de Nintendo of America, durante una entrevista en la que detalló que este título será una exclusiva digital y estará ubicado en el rango más accesible de precios dentro del catálogo inicial de la nueva consola. Por lo que en teoría los jugadores no se sentirán presionados a gastar mucho dinero.

Este anuncio coincide con el precio previamente revelado en Japón, donde Welcome Tour aparece listado en el sitio oficial de Nintendo por 990 yenes, lo cual es un poco más de $5 dólares. Esta paridad sugiere una estrategia de precios uniforme a nivel internacional para este tipo de contenido digital de menor escala.

Trinen explicó que el enfoque de la compañía en relación con los precios en Switch 2 está basado en el valor del contenido que ofrecen. Señaló que la política de Nintendo busca establecer precios justos dependiendo del tipo de juego o actualización, tomando en cuenta su contenido y alcance.

Además de confirmar el costo de Welcome Tour, adelantó que los usuarios también deberán pagar $9.99 dólares por las versiones optimizadas de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild para Switch 2. Estas actualizaciones estarán disponibles como compras digitales para quienes deseen jugar ambos títulos con mejoras en la nueva consola, lo cual hará a los usuarios replantearse qué versión van a adquirir.

Se lanza el 5 de junio.

Vía: NL