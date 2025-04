A principios del año pasado, Atlus nos entregó Persona 3 Reload, un remake del clásico de PlayStation 2, el cual abrió la posibilidad a que más títulos de la serie tengan un tratamiento similar. Ahora, parece que Persona 4 tendrá un remake, el cual sería anunciado dentro de poco.

Hace un par de semanas, los fans encontraron el sitio de p4re.jp, que si bien en estos momentos no ofrece algún tipo de información, en sus metadatos incluye referencia a lo que sería el remake de Persona 4, y el cual ha recibido una actualización en los últimos días, algo que los fans han tomado como una señal de que su revelación es inminente.

Algo similar sucedió con Persona 3 Reload, puesto que antes de su revelación oficial vimos un sitio que apuntaba a su existencia. Lo interesante, es que p4re.jp se ha actualizado mucho más rápido en comparación con el título del año pasado. De esta forma, muchos esperan que el remake de Persona 4 sea anunciado durante algún evento del verano, como el Xbox Games Showcase o el Summer Game Fest.

Por su parte, Atlus sigue en silencio, y se desconoce si el remake de Persona 4, el cual muchos fans llaman Persona 4 Rewind, vaya a ser una realidad. Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá al respecto. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Persona 3: Episode Aigis. De igual forma, esta es nuestra reseña de Metaphor: ReFantazio.

Nota del Autor:

Aunque es cierto que a algunos fans no les gustó del todo Persona 3 Reload, la idea de un remake de Persona 4 es algo que suena increíble, y no puedo esperar para jugar si es una realidad. Lo interesante será ver si el contenido de Golden formará o no parte de la experiencia.

Vía: Icon Era