Vivimos en un renacimiento para las películas de horror slasher. No solo veremos el regreso de Final Destination, sino que una nueva cinta de I Know What You Did Last Summer se estrenará en julio. De esta forma, y después de años de espera, el día de hoy por fin tenemos el primer tráiler de esta nueva película.

Al igual que Halloween de 2018, Texas Chainsaw Massacre de 2022 y Scream de 2022, la nueva película de I Know What You Did Last Summer es una secuela décadas después que trae de regreso a las estrellas originales. Esto significa que Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar están de regreso después de alejarse de estos papeles en 1997. Esta es la descripción de la nueva cinta:

“Cuando cinco amigos causan sin querer un accidente de coche mortal, ocultan su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto antes que afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una terrible verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado… y está empeñado en vengarse. Mientras un asesino los acecha, descubren que esto ya ha sucedido antes y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda”.

Como pueden ver, la nueva película de I Know What You Did Last Summer es un soft-reboot, puesto que nos presenta con el mismo concepto de la película original, pero con un elenco nuevo, mientras que los personajes originales están de regreso para guiar a las víctimas de este asesino. Será interesante ver si este es el inicio de una nueva saga, o es solo una visita momentánea a este mundo.

La nueva película de I Know What You Did Last Summer llegará a los cines el 18 de julio. En temas relacionados, la película de Superman tendrá una precuela. De igual forma, Sydney Sweeney y Michael Bay trabajan en una película de OutRun.

Vía: Sony Pictures Entertainment