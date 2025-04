¿Cuánto tiempo de vida le queda a PS5 en el mercado?

Muchos jugadores siguen cuestionando si ha valido la pena dar el salto generacional, especialmente por la constante salida de juegos intergeneracionales. Con la conversación sobre el posible lanzamiento de su sucesora en el aire, Sony ha querido dejar claro que la consola aún tiene vida por delante. Lo cual posiblemente le dará a los usuarios un sentimiento de tranquilidad, sobre todo si a penas adquirieron su copia en las navidades del año pasado.

En una reciente entrevista con la revista Famitsu, Hideaki Nishino, director ejecutivo de PlayStation, afirmó que la consola continuará siendo un pilar importante en su estrategia. A pesar de la evolución tecnológica y el auge del juego en PC y servicios de nube, la empresa mantiene su compromiso con el hardware tradicional como eje principal de su negocio. Por lo que al menos estará activa un par de años más.

Nishino explicó que, incluso con el crecimiento de nuevas formas de juego, los controles físicos y las consolas seguirán siendo necesarias. Sony apuesta por mejorar la experiencia en sus sistemas actuales y extender su ciclo de vida, como ya lo hizo en generaciones anteriores. La idea es seguir innovando sin dejar de lado lo que ha consolidado a la marca, con incluso dispositivos como el PS Portal.

Desde su lanzamiento en 2020, el PlayStation 5 ha ganado terreno con títulos exclusivos como Demon’s Souls, God of War: Ragnarök y Spider-Man 2. Si bien Sony no descarta el futuro de nuevas tecnologías, la compañía sigue viendo a las consolas como el corazón de su ecosistema, y no parece tener prisa por cerrarle el paso a la PS5. Además, tenemos en el camino juegos prometedores de los estudios más grandes, dos de ellos son Ghost of Yotei y Marvel´s Wolverine.

Vía: Famitsu