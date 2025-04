The Last of Us introduce un nuevo infectado

La segunda temporada de The Last of Us ya está aquí. El primer episodio llegó a Max el día de ayer y, además de mostrarnos una vez más a los protagonistas, este capítulo también fue la introducción de un nuevo tipo de infectados para la adaptación de HBO, uno que se volverá un dolor de cabeza los personajes en un futuro.

En el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, Ellie, interpretada una vez más por Bella Ramsey, tuvo su primer enfrentamiento con un Stalker, un tipo de infectado que vimos desde el primer juego, pero no fue incluido en la serie hasta ahora, y que seguramente tendrá un gran papel en futuros capítulos, especialmente en la tercera temporada.

Los Stalkers, a diferencia de los Runner y Clickers, no atacan al instante, sino que observan a sus presas, se esconden, y eligen el mejor momento para atacar. Si bien son débiles, tienen la inteligencia necesaria para derrotar a cualquier desprevenido, algo que casi le pasa a Ellie en el primer capítulo.

The Last of Us Part II introduce dos nuevas variantes de los infectados a este universo: los Shambler y, por supuesto, el Rat King. Si bien muchos fans quieren ver en acción a este último, es muy probable que esto no suceda durante la segunda temporada. Recordemos que el enfrentamiento con el Rat King ocurre durante la sección de Abby, por lo que probablemente sea parte de la tercera temporada.

Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us ya está en marcha, y veremos un nuevo capítulo cada semana en Max. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la tercera temporada de la serie aquí. De igual forma, un paquete con los dos juegos ya está disponible.

Nota del Autor:

Considerando los eventos del juego, es muy probable que los infectados no tengan un gran papel en la segunda temporada. Recordemos que la sección de Ellie está enfocada en su conflicto con Abby y los miembros de WOLF, por lo que los humanos serán el principal obstáculo de la protagonista en esta ocasión.

Vía: Hipertextual.