¡La película de la Red Social 2 será una realidad!

En el 2010, The Social Network cambió sustancialmente la percepción del público de Facebook y de su creador, Mark Zuckerberg. Desde entonces, Aaron Sorkin, el guionista de esta cinta, había buscado la forma de hacer una continuación. Bueno, 15 años después, ha encontrado una forma de hacer The Social Network II una realidad.

De acuerdo con Deadline, una continuación de The Social Network ya está en desarrollo en Sony Pictures, con Aaron Sorkin encargado, no solo del guion, sino también de la dirección. Esta entrega no es considerada una segunda parte o una secuela, sino una continuación de exploración de Facebook, con un enfoque en el impacto que tiene la red social en la juventud y en la manera en la que esta plataforma ha jugado un papel en la política de Estados Unidos en los últimos años.

El guion original de Sorkin para la nueva película explora la historia detrás de “The Facebook Files” del Wall Street Journal, una polémica serie de artículos publicados en octubre de 2021 que expusieron el funcionamiento interno de la red social y los múltiples perjuicios que esta causa. Su director ha señalado que parte de la inspiración está en los eventos reales del 6 de junio de 2020, aunque fuentes aseguran que la nueva película no está enfocada por completo en este suceso.

The Social Network II, además de recorrer los eventos que llevaron a las elecciones de 2020 en Estados Unidos, también nos mostrará el efecto de Facebook en adolescentes, preadolescentes, la violencia y otros países fuera de Estados Unidos. Lamentablemente, el proyecto aún está a varios años de distancia, puesto que por el momento no hay una fecha de estreno, y no hay un elenco seleccionado.

Si bien gran parte de los actores que vimos en The Social Network no regresarán, es muy probable que Jesse Eisenberg retome su papel como Mark Zuckerberg, aunque por el momento no hay algo confirmado. De igual forma, será interesante ver la reacción de Facebook y su creador ante este nuevo proyecto, quienes no fueron admiradores de la forma en la que Aaron Sorkin los representó en el 2010.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con The Social Network II, cinta que seguramente dará mucho de qué hablar cuando llegue a los cines. En temas relacionados, libro expone las malas prácticas de Facebook y Meta. De igual forma, te decimos cómo cambiar el nombre de tu cuenta en esta plataforma.

Vía: Deadline