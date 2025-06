Aunque claramente aún está a un par de años de distancia, la serie de Harry Potter sigue dando mucho de qué hablar, y es que recientemente la autora de los libros compartió su opinión después de leer el guion de los primeros capítulos, calmando a más de un fan que estaba preocupado por esta producción.

Recientemente, J.K. Rowling compartió un mensaje en Twitter, revelando que ya había leído el guion de los primeros capítulos de la serie de Harry Potter. Lo mejor de todo, es que no esperó un solo segundo, y señaló que está contenta con la dirección que va a tomar esta producción. Esto fue lo que comentó al respecto:

I read the first two episodes of the forthcoming HBO Harry Potter series and they are SO, SO, SO GOOD!

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 21, 2025