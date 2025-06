La película de F1 es un éxito en taquilla

Este fue un fin de semana bastante interesante para la industria cinematográfica, con un par de estrenos esperados. De esta forma, se ha revelado que F1 The Movie ha comenzado con el pie derecho, algo extraño para una producción de Apple, pero que deja en claro que Brad Pitt sigue siendo una gran estrella de Hollywood.

De acuerdo con IGN, F1 The Movie logró debutar con $55.6 millones de dólares tan solo en Estados Unidos, y $88.4 millones de dólares más a nivel internacional, generando un total de $144 millones de dólares. Recordemos que esta cinta tuvo un presupuesto estimado entre $200 y $300 millones de dólares, por lo que necesita generar entre $400 y $600 millones de dólares para crear ganancias para Apple.

Notablemente, F1 The Movie es la primera producción de Apple en tener un buen desempeño en la taquilla, puesto que trabajos como Killers of the Flower Moon y Napoleon no gozaron del mismo éxito. De esta forma, nos queda por ver qué tal le irá a la cinta de Brad Pitt en las próximas semanas.

Del otro lado tenemos a M3GAN 2.0, la cual debutó con $10,2 millones de dólares a nivel nacional y solo $6.958 millones de dólares a nivel internacional durante el fin de semana de lanzamiento. El nuevo proyecto de Blumhouse tuvo un debut peor que la primera cinta, la cual obtuvo más de $30 millones de dólares durante el mismo tiempo.

Junto a estos dos grandes estrenos, 28 Years Later ha alcanzado los $103 millones de dólares a nivel mundial, la cifra más alta de la franquicia, tras dos fines de semana. De esta forma, queda claro que la temporada de verano será muy exitosa para Hollywood, incluso si algunos proyectos no logran tener el desempeño esperado. En temas relacionados, este es el primer tráiler de la nueva película de Ryan Gosling. De igual forma, Pixar ya estaría trabajando en una secuela de Ratatouille.

Vía: IGN