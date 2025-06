Nos encontramos a solo un mes del estreno de The Fantastic Four: First Steps, la cinta que dará pie a la sexta fase del MCU. De esta forma, Marvel Studios ha compartido un nuevo tráiler este esperado largometraje, el cual nos da un gran vistazo a los retos que la primera familia de Marvel tendrá que enfrentar.

Por medio de sus redes sociales, Marvel Studios ha compartido el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps, el cual nos muestra a estos personajes enfrentarse a la llegada de Galactus, quien está en busca de Franklin Richards, el hijo de Reed Richard y Sue Storm. Sin embargo, su tarea no será sencilla, por lo que todos los miembros del equipo tendrán que emplear sus habilidades para detener al devorador de planetas.

Considerando que esta será la primera película de la sexta fase del MCU, la cual concluirá la saga del multiverso, muchos están emocionados por ver cómo es que The Fantastic Four: First Steps se conectará con el resto de las películas de Marvel. Recordemos que esta cinta se llevará a cabo en un universo alterno, uno alejado del 616 que todos conocemos.

Recuerda, The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el próximo 25 de julio, y se posiciona para ser uno de los grandes estrenos para el verano de este año. En temas relacionados, juego de Marvel llega gratis a PC. De igual forma, Marvel podría retrasar el estreno de Spider-Man: Brand New Day.

Vía: Marvel Studios