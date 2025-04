Si bien Naughty Dog está trabajando en Intergalactic: The Heretic Prophet, con el próximo estreno de la segunda temporada de The Last of Us, el estudio no ha querido perder la oportunidad de aprovechar este evento para hacer que más personas disfruten del viaje de Joel y Ellie. De esta forma, se ha revelado un paquete especial que incluye los dos títulos de esta franquicia.

Así es, en estos momentos ya está disponible The Last of Us Complete en PS5, paquete que incluye The Last of Us Part I, el remake del clásico de PlayStation 3, y The Last of Us Part II Remastered, la remasterización del controversial juego de PlayStation 4. Además de una versión digital, también podrás conseguir una edición física.

The Last of Us Complete: Collector’s Edition solo se puede conseguir por medio de PS Direct en estos momentos, y cuesta $109 dólares. Además de los dos títulos, aquí encontramos un steelbook, los cuatro tomos del cómic de The Last of Us: American Dream, y cuatro litografías únicas.

En estos momentos, puedes conseguir cada juego por separado, aunque esto sale más caro. The Last of Us Part I está disponible a $70 dólares, mientras que The Last of Us Part II Remastered está disponible a $50 dólares. Esto quiere decir que el paquete nos ahorra $10 dólares.

Considerando que estamos hablando de dos juegos que PlayStation y Naughty Dog han relanzado en múltiples ocasiones, es muy probable que muchos ya los tengan. Sin embargo, esta colección claramente está enfocada en aquellos que han disfrutado la adaptación de HBO. Considerando que la segunda temporada de la serie solo abarca parte de los eventos de The Last of Us Part II, este paquete es perfecto para aquellos que quieren continuar experimentando el viaje de Ellie y Abby.

Te recordamos que The Last of Us Complete ya está disponible en PS5, y que la segunda temporada de The Last of Us llegará a Max el 13 de abril. En temas relacionados, así le fue en reseñas a la nueva temporada de la serie. De igual forma, The Last of Us tendrá una tercera temporada.

Nota del Autor:

Si bien estoy consciente de que es un meme, no puedo evitar pensar en todos aquellos que se quejan de que The Last of Us ha sido relanzado un sin fin de veces. Sin embargo, no voy a negar que un paquete de este estilo es perfecto para aquellos que seguramente se han interesado en el trabajo de Naughty Dog por la serie de HBO.

Vía: PlayStation