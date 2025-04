The Last of Us de HBO se renueva para una tercera temporada

En caso de que nadie lo recuerde, esta semana finalmente está llegando la segunda temporada de The Last of Us, programa que ha sido uno de los más esperados debido a que la primera gustó bastante al expandir la historia no solo de los protagonistas sino también personajes secundarios. Y si bien abarcará la trama del segundo videojuego, no será toda la que Naughty Dog nos mostró en 2020, por lo que sí o sí es necesario tener más capítulos.

Se confirma que la serie ha sido renovada oficialmente para una tercera temporada, antes del estreno de su segunda entrega programada para el 13 de abril. La noticia fue divulgada por los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes ya habían anticipado que los eventos del segundo juego serían adaptados en múltiples temporadas debido a su complejidad y extensión narrativa. Craig Mazin declaró que, aunque la nueva temporada solo contará con siete episodios, el nivel de producción y ambición es considerablemente mayor, lo que ha hecho más desafiante el desarrollo. El showrunner aseguró que el equipo está comprometido con mantener una calidad que supere incluso sus expectativas iniciales, gracias a la colaboración con HBO y al trabajo del elenco y equipo técnico. La serie, ambientada en un mundo postapocalíptico dominado por una pandemia fúngica que convierte a los humanos en criaturas violentas, se convirtió en una de las producciones más exitosas tras su debut en 2023. En su primera temporada, fue nominada a 24 premios Emmy y recibió elogios por su fidelidad a la obra original y las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes regresan en la segunda entrega junto a nuevos miembros del elenco. Neil Druckmann, cocreador de la serie y responsable creativo del videojuego, expresó su gratitud por la respuesta del público y el respaldo de la cadena. Destacó también el papel fundamental de PlayStation Productions y su colaboración continua con Mazin para llevar a la pantalla una adaptación que respete el legado del material original. Recuerda que la nueva temporada llega a MAX. Vía: Variety