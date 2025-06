Pokémon es una propiedad que va más allá de los videojuegos. A lo largo de los años, los fans del anime han experimentado las aventuras de Pikachu y compañía, incluso en el 2019 llegó a los cines una película de Detective Pikachu. Ahora, se ha confirmado que la serie live action de esta franquicia está en camino a occidente.

En el 2023, PokéTsume llegó a la televisión de Japón. La serie no es una adaptación del trabajo de Game Freak, sino que es un drama en donde la protagonista ve su mundo como si se tratará de un videojuego. La producción utiliza muchos de los elementos visuales de la primera generación, y nos muestra un elenco en una situación similar. Ahora, esta producción llegará a occidente.

De manera inesperada, Apple TV ha comenzado a ofrecer capítulos doblados al inglés de PokéTsume, ahora conocido como Pokémon Live: A Pocketful of Adventures. Por el momento la serie ya está disponible en países como Egipto, y se espera que la plataforma lleve esta producción a más zonas en un futuro. Lo extraño es que por el momento no hay información oficial sobre una distribución oficial, por lo que dependerá de la región si esta producción está disponible o no.

Más allá de Detective Pikachu, actualmente no hay otra producción live action que nos lleve al mundo de Pokémon, y si bien hay rumores de una secuela de esta película, por el momento no hay detalles claros sobre el futuro de esta franquicia en la pantalla grande o chica. En temas relacionados, estos son los productos especiales de Pokémon World Championships. De igual forma, Pokémon anuncia colaboración especial con una marca de chocolates.

Nota del Autor:

Japón es experto en hacer producciones de este tipo. Pokémon no es la estrella aquí, es solo una forma de contextualizar la vida de los protagonistas. Pikachu es una excusa para que veamos a una chica tratar de sobrellevar el mundo laboral en este país. Es algo que no funcionaría en otra parte del mundo, lo cual explica por qué muchos no habían escuchado de Pokémon Live: A Pocketful of Adventures hasta ahora.

