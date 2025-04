El PlayStation 5 aumenta de precio

Vivimos en una época en donde comprar juegos y consolas se ha vuelto más y más complicado. Si bien muchos hacen uso de rebajas en Amazon, otros más esperan a que las compañías disminuyan los precios de sus productos, algo que, al menos en el caso de Sony, parece que nunca va a pasar, y es que el PlayStation 5 aumentará de precio en varias regiones.

Por medio de un comunicado oficial, Isabelle Tomatis, Vicepresidenta de Marketing Global en Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que el PlayStation 5 aumentará de precio en Europa, Reino Unido Medio Oriente, África, Australia y Nueva Zelanda, esto para enfrentarse a la situación económica mundial actual. Esto fue lo que comentó Tomatis al respecto:

“En un contexto de entorno económico desafiante, que incluye alta inflación y tipos de cambio fluctuantes, SIE ha tomado la difícil decisión de aumentar el precio minorista recomendado (PVP) de la consola PlayStation 5 en mercados seleccionados de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Australia y Nueva Zelanda”.

Los nuevos precios del PlayStation 5 entraron en vigor el día de hoy, 14 de abril, y así han quedado:

Europa: PS5 Digital Edition – €499.99. Sin cambios de precio para el PS5 estándar con unidad de Blu-ray Ultra HD

Reino Unido: PS5 Digital Edition – £429.99. Sin cambios de precio para la PS5 estándar con unidad de Blu-ray Ultra HD

Australia: PS5 Estándar con unidad de Blu-ray Ultra HD – $829.95 AUD y PS5 Digital Edition – $749.95 AUD

Nueva Zelanda: PS5 Estándar con unidad de Blu-ray Ultra HD – $949.95 NZD y PS5 Digital Edition – $859.95 NZD

Ahora, si bien el PlayStation 5 Pro no ha sufrido algún cambio, las unidades de disco del PS5, la cuales se usan para esta consola, sí han subido de precio en estas regiones:

Europa: €79.99

Reino Unido: £69.99

Australia: AUD $124.95

Nueva Zelanda: NZD $139.95

Por el momento, no se habla de un incremento similar en América. Sin embargo, considerando la situación actual con los aranceles y las tarifas impuestas por Estados Unidos, no se descarta la posibilidad de que veamos algo parecido en nuestra región en un futuro. En temas relacionados, las acciones de Sony disminuyen por los aranceles. De igual forma, estos son los nuevos juegos para PlayStation Plus.

Nota del Autor:

Casi mil dólares por un PlayStation 5 suena como una locura. El precio de una consola ya es demasiado para algunos y, lo más extraño, es que las ventas siguen adelante. Claro, no veremos el verdadero impacto de estos incrementos hasta después, por lo que el gran ritmo que lleva la consola de Sony podría disminuir fácilmente.

Vía: PlayStation Blog.