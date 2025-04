Como siempre sucede conforme nos acercamos a la mitad del mes, PlayStation ha revelado la lista de juegos que formarán parte del servicio de PS Plus en sus niveles de Premium y Extra. En esta ocasión, uno de los juegos más exitosos de los últimos años se une a este catálogo.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que, a partir del 15 de abril, los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium podrán disfrutar de títulos como Hogwarts Legacy, Alone on the Dark 2, y muchos más juegos más. Conoce la lista completa a continuación:

PlayStation Plus Extra y Premium:

Hogwarts Legacy | PS4, PS5

Blue Prince | PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp! | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium:

Alone in the Dark 2 | PS4, PS5

War of the Monsters | PS4, PS5

Ahora, es importante mencionar que EA Sports PGA Tour estará disponible en este servicio a partir del 10 de abril, pero el resto de los juegos llegarán hasta el 15 de abril. Como siempre, estos títulos se podrán encontrar en esta plataforma hasta que los contratos de licencia entre PlayStation y el resto de las compañías lleguen a su fin, algo que podría tardar años en suceder. En temas relacionados, PlayStation y People Can Fly están trabajando en un nuevo juego. De igual forma, PlayStation patenta nueva forma de cargar el DualSense.

Nota del Autor:

De esta selección, Hogwarts Legacy es el juego más grande, y algo que todos los usuarios deben de experimentar. Esta es una gran experiencia que cumple el sueño de todos los fans de Harry Potter. Después de vender más de 20 millones de copias, esto significa que incluso en un futuro lo podríamos ver en Xbox Game Pass.

Vía: PlayStation Blog