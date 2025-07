Donkey Kong Bananza llegará al Nintendo Switch 2 esta misma semana. Si bien la Gran N usualmente mantiene en secreto muchos aspectos del desarrollo de sus juegos, o al menos los comparte hasta después de su lanzamiento, el equipo detrás de este título ha sido muy vocal en los últimos días, revelando cómo es que esta entrega pasó de ser un título de Switch a Switch 2.

En una reciente entrevista, Kazuya Takahashi y Wataru Tanaka, los co-directores de esta entrega, revelaron por qué se tomó la decisión de cambiar el desarrollo de Donkey Kong Bananza del Switch al Switch 2, y los beneficios que el nuevo hardware los proporcionó. Aquí se reveló que el título se encontró con una serie de problemas en el 2021, por lo que el equipo decidió dar el salto a la nueva generación, lo cual les permitió rescatar algunas ideas descartadas y ofrecer 60fps estables. Esto fue lo que comentó Daisuke Watanabe, director de arte, al respecto:

“Primero analizamos cómo podíamos mejorar lo que habíamos creado originalmente para Switch para aprovechar las ventajas de Switch 2. Una de las mejoras más evidentes fue que podíamos colocar muchos más objetos en el entorno que antes. Poder colocar más objetos en el terreno no solo mejoró la riqueza visual del juego. Más importante aún, aumentó la cantidad de cosas que los jugadores podían destruir, lo que aumentó la emoción de poder demoler cualquier cosa. Esto iba de la mano con el concepto central del juego: la destrucción. Nos convenció de que este juego sería aún más divertido si lo desarrollábamos para Switch 2.

Además de correr a 60fps sin problemas, la mecánica de juego de destrucción se volvió mucho más satisfactoria.

Las físicas de destrucción implican que muchas cosas suceden a la vez. Donkey Kong lanza un puñetazo, el terreno y los objetos se rompen, y los efectos visuales muestran escombros volando. Todo esto está concentrado en un solo momento. A 30fps, no pudimos capturar completamente todo lo que sucede en ese instante. Pero a 60fps, vimos esa sensación de destrucción con mucha más claridad. Pensamos: ‘¡Ahora tenemos algo realmente satisfactorio!’ Switch 2 no solo permitió que el juego funcionara bien, sino que desbloqueó todo su potencial; no, lo hizo posible”.