La semana pasada, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunció una serie de tarifas a los aranceles en múltiples países, incluyendo naciones que son parte importante de la producción del hardware de videojuegos, como Vietnam. Esto, como era de esperarse, ha traído consecuencias negativas en las acciones de compañías como Nintendo y Sony.

De acuerdo con Dr. Serkan Toto, analista de Kantan Games, las acciones de múltiples compañías de videojuegos en Japón han sido afectadas severamente por las tarifas impuestas por Donald Trump, culminando en una caída de 7.35% para Nintendo y 10.16% para Sony. De igual forma, empresas como Square Enix, Bandai Namco, SEGA, y otras más se encuentran en una situación similar, e incluso se ha señalado que los desarrolladores de juegos móviles se encuentran en una peor situación.

It's Monday 10am in Japan where Japanese game stocks currently react to these insultingly dumb tariffs like so:

Nintendo -7.35%

Sony -10.16%

Bandai Namco -7.03%

Konami -3.93%

Sega -6.57%

Koei Tecmo -5.83%

Capcom -7.13%

Square Enix -5.23%

The mobile game companies do even worse.

— Dr. Serkan Toto (@serkantoto) April 7, 2025