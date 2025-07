Revelan nueva imagen de camino al Pokémon Presents

En caso de que haya más de un usuario despistado, la próxima semana se va a celebrar una nueva edición de Pokémon Presents, evento digital en el que se muestran las novedades de la franquicia de monstruos de bolsillo, ya sea los juegos, series animadas, cartas y poco más. Y ahora que estamos a nada de darle un vistazo, los motores empiezan a calentarse mediante noticias que llegan en las redes oficiales de la marca.

La empresa nos recuerda que dicha emisión se llevará a cabo el martes 22 de julio a través del canal oficial de YouTube de la franquicia. Este promete mostrar novedades del universo ya mencionado y se ha comenzado a generar expectativas entre los seguidores con una imagen teaser protagonizada por Pikachu.

En la ilustración compartida, el personaje aparece frente a un equipo de DJ, rodeado de bocinas, lo que ha dado pie a diversas teorías sobre el tono o temática de la presentación. Aunque no se ha detallado qué incluirá el evento, se espera que se revelen avances de próximos títulos o actualizaciones de juegos actuales.

Aquí la imagen:

Pokémon Company teased the upcoming Pokemon Presents with this image.

‘Pikachu is preparing something’ pic.twitter.com/jqojAiJRKX

— Stealth (@Stealth40k) July 15, 2025