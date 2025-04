La eShop de Switch lanza ofertas de colaboradores

En estos momentos los fans de Nintendo no paran de hablar acerca de Switch 2, consola que no ha parado de aparecer en los titulares de noticias, ya sea con la cuestión de los precios elevados para el software o para conocer las nuevas funciones que se van a implementar para el aparato. Sin embargo, como todavía quedan dos meses para ver el producto en las tiendas, la empresa está tratando de mantener ocupados a quienes todavía juegan al máximo la generación pasada.

Mediante una nueva publicación de la gran N, se menciona que en estos momentos hay temporada de ofertas en la eShop, concretamente de empresas terceras que lanzan sus juegos en la tienda digital. Y dentro de todo destacan juegos de la talla de Marvel Vs. Capcom Fighting Collection, colecciones de Bethesda, Persona 5 Royal, It Takes Two, Undertale, Mario + Rabbids, y algunos más que seguro ahora formarán parte de la colección de muchos jugadores.

Aquí algunas de las ofertas:

– Ofertas de juegos de Bethesda para Switch desde $2 USD

– Ofertas de juegos de NIS America para Switch desde $4 USD

– Ofertas de juegos de SEGA para Switch desde $2 USD

– DAVE THE DIVER $13 USD (Antes 20 USD)

– MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection $40 USD (Antes 50 USD)

– Persona 5 Royal $21 USD (Antes 60 USD)

– SONIC X SHADOW GENERATIONS $42 USD (Antes 60 USD)

– SONIC SUPERSTARS $28 USD (Antes 70 USD)

– Cuphead & The Delicious Last Course $19.50 USD (Antes 27 USD)

– Balatro $13 USD (Antes 15 USD)

Como se puede apreciar, hay de todas las compañías como SEGA, Atlus, Capcom y hasta Konami. Por su puesto, no pueden faltar también los lanzamientos independientes que se van haciendo más fuertes con el paso del paso de tiempo, así los precios también van hacia lo económico. No está de más decir, que las promociones están activas a partir de este momento y termina el 27 abril.

La siguiente consola de Nintendo llega hasta el 5 de junio.

Vía: 9to