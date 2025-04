Por años, se ha rumoreado que The Elder Scrolls IV: Oblivion tendría un remake. Sin embargo, el tiempo pasó, y nada de esto se hizo realidad. Afortunadamente, todo esto cambió la semana pasada, cuando una serie de imágenes filtradas nos mostraron que este proyecto era todo una realidad. Ahora, Bethesda ha confirmado que un remastered de Oblivion ya está en camino.

Por medio de una presentación especial, Bethesda nos ha dado el primer vistazo oficial a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, el cual fue creado por Virtuos usando el Unreal Engine 5. Esto significa que el salto visual es sustancial en comparación con el lanzamiento original del 2006. Lo interesante, es que también se realizaron una serie de modificaciones al gameplay, agregando mejoras de vida que todos los jugadores pueden apreciar. Esta versión también incluye las expansiones de Shivering Isles, Knights of the Nine y contenido descargable adicional.

Esta remasterización tendrá una serie de mejoras visuales respecto a la iluminación, sombras, efectos y mucho más. Se han grabado nuevas líneas de diálogo. La interfaz, animaciones, cámara en tercera persona y la forma en la que subimos de nivel, han sido actualizados sustancialmente. De igual forma, el control tiene una serie de actualizaciones importantes, permitiendo que ahora el jugador pueda correr.

Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para jugar The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, puesto que esta entrega ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como Game Pass Ultimate, algo que ha sido del agrado de todos los fans. En temas relacionados, filtran nuevos detalles sobre The Elder Scrolls VI. De igual forma, Phil Spencer habla sobre la exclusividad de este título.

Aunque todos recuerdan Skyrim, no hay que olvidar la importancia que tiene Oblivion para la historia de esta serie. Será muy interesante ver cómo es que reacciona el público a este título que, si bien el remake tiene una serie de mejoras, aún tiene mucho de lo que hizo al título de 2006 especial, para bien y para mal.

