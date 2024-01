Se filtran más especificaciones del PS5 Pro

Para muchas personas es un hecho que dentro de los siguientes meses saldrá a la venta un PlayStation 5 Pro a pesar de que Sony no lo ha anunciado todavía, y dentro de este marco han comenzado a distribuirse datos que pueden ser acertados o algunos no tanto como se piensan. Y ahora, supuestas especificaciones se han dado a conocer en las redes sociales, por ende, las redes están inundadas con datos que podrían indicar que incluso tendremos las consola nueva para este mismo año en las manos.

Se dice que el dispositivo contará con una CPU Zen 2 de ocho núcleos personalizada, posible doble rendimiento de Tempest Engine, dos motores de sombreado y disco duro SSD ampliado. El rumor se distribuyó por de un filtrador conocido como Tom Henderson, quien también afirmó que Sony estaba trabajando en un modelo de PS5 más delgado, acertando al final. Entonces, la cosa puede ser más real de lo que se está pensando.

También, en los foros de ResetEra, se dice que el aparato se revelará en septiembre del próximo año. A principios de este enero, el filtrador @Kepler_L2 sugirió que la actualización de la CPU es bastante pequeña en comparación con la actual PS5, y la nueva información del usuario de ResetEra incluye algunos detalles adicionales. Según el modelo Pro mantendrá la arquitectura Zen2 utilizada en el modelo actual, aunque con una frecuencia máxima dinámica más alta.

También se dieron estos datos:

– 16 GB de GDDR6 de 18 gbps. Bus de memoria de 256 bits con ancho de banda de memoria de 576 GB/s.

– El objetivo de frecuencia de la GPU es 2,0 GHz. Esto coloca los TFLOP de doble emisión en el rango de 28,67 TFLOP máximos (224 (TMU) * 2 (operaciones, doble emisión) * 2 (reloj central)). 14,33 TFLOP si ignoramos el factor de doble cuestión.

– Aumento de la rasterización del 50 al 60 % con respecto a Oberon y Oberon Plus, más del doble del rendimiento RT bruto.

– La NPU XDNA2 se presentará con el fin de acelerar la técnica de mejora del aprendizaje automático temporal personalizada de Sony. Este será uno de los enfoques principales de la PS5 Pro, como vimos con el renderizado del tablero de ajedrez para la PS4 Pro. El objetivo es una salida 4K mejorada temporalmente estable a más de 30 FPS.

Por ahora todos estos son rumores, por lo que habrá que esperar a declaraciones oficiales por parte de Sony.

Vía: Wccftech

Nota del editor: No creo que sea necesario tener un PS5 para este momento, pues no hay tantos juegos en el mercado que realmente valgan la pena, al menos que estén pensando a futuro, pero tampoco pueden dejar de lado al mercado que ya tienen establecido. Seguramente sí saldrá a la venta, pero este año realmente no lo creo.