Durante casi dos años hemos especulado sobre los actores que podrían protagonizar la película live action de The Legend of Zelda. Nombres como Tom Holland y Hunter Schafer han estado en esta conversación, pero esto ha llegado a su fin, puesto que Nintendo por fin ha revelado quiénes le darán a Link y Zelda en esta esperada adaptación para la pantalla grande.

Por medio de un comunicado oficial en la cuenta de Nintendo en Twitter, Shigeru Miyamoto reveló que Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Esto fue lo que se comentó al respecto:

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul

