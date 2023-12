Niña recibe un PS5 de Navidad con un regalo extra

Hace un par de días les contamos sobre cómo un niño se decepcionó al recibir un PlayStation 5 de Navidad. Bueno, ha llegado el momento de ver el caso contrario en acción. En esta ocasión, una niña fue la afortunada de ver la nueva consola de Sony bajo el árbol, aunque su reacción pasó de alegría a disgusto rápidamente, y el hardware no fue el culpable.

Recientemente, se volvió viral un video en donde podemos ver a una niña abrir uno de sus regalos de Navidad. Al quitar el papel descubre un PlayStation 5 con Marvel’s Spider-Man 2, uno de los paquetes más buscados durante esta temporada. Sin embargo, su expresión pasó de alegría al ver la nueva consola, al asombro cuando descubrió que su perro se había defecado junto a ella.

Si bien el sentimiento de recibir una nueva consola aún está en ella, no puede dejar de quedar pasmada por las acciones de su mascota. Como era de esperarse, internet reaccionó de una forma bastante interesante. En la sección de comentarios y respuestas podemos ver como algunas personas han llamado a este perro un fan de Xbox, e incluso han llegado a mencionar que la niña recibió un premio adicional, aunque uno que seguramente no deseaba ver.

Sin importar este detalle adicional, podemos ver a la niña feliz por su regalo, y es que no solo tuvo a su disposición una nueva consola, sino que también podrá disfrutar de Marvel’s Spider-Man 2, uno de los mejores juegos del año. En temas relacionados, así reaccionó un niño que también recibió un PS5 esta Navidad. De igual forma, abuela se alegra al recibir un Switch.

Nota del Editor:

No lo voy a negar, me reí. Es un video que comienza de una forma que puede conmover a cualquiera, pero una vez que ves al perro haciendo su gracia, es imposible no reír por el contraste de las emociones que la niña y el resto de su familia seguramente experimentaron en ese momento.

Vía: Foro Coches