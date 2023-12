Abuela se emociona al recibir un Switch de navidad

El día de ayer les comentamos sobre un niño que recibió un PlayStation 5 de Navidad, y se decepcionó profundamente. Bueno, ha llegado el momento de ver el lado contrario, puesto que una abuelita recibió un Nintendo Switch y su reacción fue la de un pequeño.

Por medio de redes sociales, un video de una señora de la tercera abriendo un regalo que contiene un Nintendo Switch se ha vuelto viral. Pese a que uno podría llegar a pensar que la señora no tendría alguna reacción positiva a este obsequio, aquí podemos ver su cara de alegría al exclamar que “siempre había querido uno”.

Never to old to game 🥹🥰 pic.twitter.com/Tb42Tayjg1

— dubs (@DubtricksGaming) December 26, 2023