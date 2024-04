Surge nueva pista sobre la supuesta Xbox portátil

Este año ha sido muy modesto si de videojuegos hablamos, ya que no se han dado anuncios realmente relevantes por parte de las tres grandes compañías de la industria, ya sea Nintendo, PlayStation o Xbox, quienes al menos en los siguientes meses no lanzarán juegos tan grandes. Sin embargo, esta escasez no se salva de que surjan algunos rumores, y eso está pasando justamente con Microsoft y su supuesta nueva consola que en esta ocasión no tomará un enfoque dedicado a proyectarse en televisiones.

Desde hace meses se ha estado hablando de que esta empresa estaría queriendo apostar el terreno portátil, pues en la actualidad varias empresas dedicadas al mundo de las computadoras ya empezaron con la tendencia, con ejemplos claros como pueden ser Steam Deck y Rog Ally. Y es que de forma reciente se reportó que la compañía de Estados Unidos está mandando encuestas a ciertas personas seleccionadas, y preguntado sobre qué opinan de las PC portátiles pero que tienen este enfoque en juegos.

Lanza algunas preguntas sutiles también sobre las opiniones que se tenga de Xbox Game Pass, pero parecen estar mucho más enfocados en ver el interés que tiene la gente sobre los dispositivos para llevar, y esa sería la señal perfecta que nos conduzca a la posible revelación, más por la cercanía de su evento este verano. A eso se agrega, que en el podcast donde revelaron los juegos que llegarán a plataformas de terceros mencionaron que habrá algo nuevo de hardware para la temporada de fiestas.

Si finalmente la empresa se decidiera por hacer esto realidad, sería la primera ocasión en que están apostando por esta parte del mercado, pues recordemos que en la era de sus inicios no quiso sumarse, a pesar de que había dispositivos como Game Boy Advance por parte de Nintendo y Sony tenía al PSP, mismo que se llevó la atención de los usuarios. En este momento el tema está latente con Switch, por lo que integrar un dispositivo que corra de manera nativa Game Pass no sería una idea tan descabellada.

Habrá que esperar un poco más para saber si toda esta información es verdadera.

Vía: Windows central

Nota del editor: Es un hecho que deben sumarse sí o sí a la tendencia, esto podría convencer a Sony de seguir el mismo camino, pues el PS Portal no vale por tratarse de un aparato que hace streaming de la consola principal. Sin embargo, habrá que esperar y ver si son ambiciones muy grandes.