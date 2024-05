GTA 6 costaría más de 70 dólares de salida

En esta generación se dio un cambio muy notable en la industria de los juegos, dado que los precios de las experiencias corte AAA se alteraron debido a que la producción de estos es cada vez más cara, ya sea en la parte de desarrollo, distribución y también con su apartado de marketing. Eso nos lleva a muchos títulos ahora se venden de salida a $70 USD, y ahora con la salida de GTA 6 lista para el 2025, es posible que las empresas de creación de juegos quieran hacer un cobro nuevo al que ya conocemos.

Así es, todo parece indicar que Take Two quiere establecer un nuevo nivel para los juegos de máxima calidad, por lo que han dado a entender de manos de su CEO, Strauss Zelnick, que pretenden cobrar por su siguiente gran juego unos $80 USD como mínimo. Un paso que pocos se atreverían a dar, pero que al tener el nombre de Grand Theft Auto en sus manos, es posible que no haya mucha queja por parte de los fans, más que nada por el tiempo de espera que se ha tenido entre juego y juego.

Acá los comentarios de Zelnick:

Mira, constantemente hay más contenido disponible y realmente nuestro objetivo es ofrecer un gran valor en cualquier momento dado. Estamos muy concentrados en ofrecer más valor del que cobramos. Y esa es una especie de rúbrica. Cada vez que establecemos el precio de un juego, tratamos de asegurarnos de que sea una buena noticia para los jugadores y que la experiencia sea muy superior en comparación con el precio. Ese es el objetivo.

Acá una descripción de Take Two:

Take-Two Interactive Software, Inc., comúnmente conocida como Take-Two, es una compañía estadounidense de videojuegos que desarrolla, publica y distribuye videojuegos y contenido interactivo. Fundada en 1993 por Ryan Brant, Take-Two ha crecido hasta convertirse en uno de los principales actores de la industria del entretenimiento digital. Su sede está en Nueva York. Es conocida por sus innovaciones en la narrativa de videojuegos, la calidad de sus gráficos y su capacidad para crear mundos detallados y expansivos. La compañía ha tenido un impacto significativo en la industria del videojuego, estableciendo estándares altos en términos de diseño de juegos, jugabilidad y narrativa. Al igual que muchas grandes compañías de videojuegos, Take-Two ha estado involucrada en varias controversias, a menudo relacionadas con el contenido violento y maduro de sus juegos, así como con temas de monetización y microtransacciones.

Recuerda que GTA 6 llegará para PS5 y Xbox Series X/S en 2025.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Es posible que si el proyecto es de escala masiva sea lanzado a ese precio, pero al final Zelnick no dijo nada de aumento. Entonces, es posible que las cosas se queden tal cual para no alterar el orden que hasta este momento es bien tomado por la gente.