Reportan las ventas totales de GTA V en estos 10 años

El día de hoy la franquicia de GTA ha generado revuelo de nueva cuenta, esto tras haberse lanzado el primer avance de la siguiente entrega principal, y es que la fecha seleccionada para su llegada apunta a que será en otoño del 2025 sin un mes específico para cuando esta noticia es escrita. Y mientras más información sale del próximo juego, se han dado interesantes datos sobre el juego que cumplió su aniversario número 10 el pasado 2023, Grand Theft Auto V.

Según lo mencionado por gente de Take Two Interactive, este juego que salió en 2013 para Xbox 360 y PS3, ha logrado acumular la cantidad de 200 millones de copias vendidas, siendo el único software de toda la historia en la industria que ha conseguido un hito similar. Esto para nada es novedad, ya que la franquicia fue acumulando mucha popularidad desde la era de Ps2, hasta lo que culminaría en las dos generaciones anteriores y además, se ha lanzado una nueva versión con cada consola que llega al mercado (hablando de Sony y Microsoft).

Take-Two Interactive:

Grand Theft Auto V has hit a most absurd milestone, becoming one of the only games to ship 200M units.

That's up 5M from last quarter.

The series, which has sold-in over 425M lifetime, has its next launch of Grand Theft Auto VI now expected in Fall 2025. pic.twitter.com/lRweKcQ9jy

— Dom (@DomsPlaying) May 16, 2024