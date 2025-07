Rockstar Games libera actualización sorpresa para Red Dead Online

En estos momentos Rockstar Games está en una posición de compromiso, ya que dentro de un año más van a liberar el juego más esperado de los últimos años, GTA VI, el cual ya cuenta con dos avances cinemáticos que sorprendieron a los fans por el nivel de calidad manejado. Sin embargo, eso no significa que van a dejar descuidados y eso lo demuestran con buenas nuevas para Red Dead Online.

Se sorprendió a la comunidad de jugadores al lanzar una inesperada actualización en su juego del oeste. A pesar de haber declarado en 2022 que no habría más contenido importante para el modo multijugador, el estudio incluyó cuatro nuevas misiones temáticas centradas en lo sobrenatural: Strange Tales of The Plague, Strange Tales of Modern Science, Strange Tales of The Bayou y Strange Tales of The Wilderness

La actualización llegó acompañada de un tráiler promocional que también fue difundido por PlayStation, lo que incrementó la especulación sobre posibles planes mayores relacionados con la franquicia. Varios usuarios en redes sociales han interpretado este movimiento como una señal de una futura remasterización de Red Dead Redemption 2, posiblemente adaptada a consolas de nueva generación.

En el nuevo contenido, los jugadores colaboran con el escritor ficticio Theodore Levin, quien investiga fenómenos paranormales en el viejo oeste para una antología de relatos. Las misiones, disponibles a través del sistema de Telegramas del juego, mezclan elementos de terror, misterio y acción en escenarios alejados del tono clásico de Red Dead Online.

Aunque Rockstar no ha confirmado planes adicionales para el juego, el nombre del contenido como “Volumen 1” sugiere que podrían llegar más entregas. Mientras tanto, la comunidad ha reaccionado positivamente a este inesperado regreso, celebrando en redes sociales el aparente renacer de un título que muchos daban por terminado. Con esto los rumores de un remaster de RDR2 en consolas actuales se hace más fuerte.

Vía: EG

Nota del autor: Sería interesante tener ese port del juego a Switch 2, y que así se vuelva a poner sobre la mesa su potencia. Eso se pudo ver con Cyberpunk 2077.