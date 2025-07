Bandai Namco revela My Hero Academia All’s Justice

Aunque My Hero Academia ha llegado a su fin en el manga, y su anime está por terminar, la obra de Kōhei Horikoshi aún tiene mucho qué mostrar en la industria de los videojuegos. De esta forma, durante el Bandai Namco Summer Showcase tuvimos el primer vistazo de My Hero Academia All’s Justice.

Como su nombre lo indica, My Hero Academia All’s Justice es la tercera entrega en la serie de My Hero One’s Justice. De esta forma, Bandai Namco nos presenta un juego de peleas de arena, el cual se encargará de adaptar los eventos finales del manga y anime.

Lamentablemente, por el momento no hay información sobre su fecha de lanzamiento, aunque se espera que My Hero Academia All’s Justice esté disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en un futuro. Notablemente, una versión de Nintendo Switch 2 no fue anunciada, algo raro considerando que las otras dos entregas sí llegaron al Switch. En temas relacionados, el anime de My Hero Academia: Vigilantes tendrá una segunda temporada. De igual forma, estos son los actores para el doblaje de esta producción.

Será interesante ver qué sucederá con los juegos de My Hero Academia. Considerando que My Hero Academia All’s Justice adaptará los eventos finales de la historia, es probable que no veamos otro juego de esta serie en un futuro, aunque esto podría cambiar.

