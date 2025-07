Neil Druckmann ya no va a participar en The Last of Us de HBO

Neil Druckmann, cocreador de la saga, anunció su salida como parte activa del equipo creativo de la serie antes del inicio de la tercera temporada. El desarrollador y guionista confirmó que se aleja del proyecto para enfocarse de lleno en su trabajo dentro de Naughty Dog, incluyendo la dirección de Intergalactic: The Heretic Prophet. Aunque su implicación en la adaptación televisiva fue clave, Druckmann consideró que este es el momento adecuado para pasar la batuta.

Halley Gross, guionista de The Last of Us Part II y productora ejecutiva en la serie, también reveló su salida. En su comunicado expresó agradecimiento por la experiencia vivida durante las dos primeras temporadas, destacando el impacto personal de trabajar en historias tan cargadas de humanidad. Gross mencionó que tiene otros proyectos en puerta, aunque por el momento no ofreció más detalles al respecto.

La serie de HBO ha sido un fenómeno desde su estreno en 2023, con una primera temporada que se posicionó entre las más aclamadas del canal y que obtuvo 24 nominaciones a los premios Emmy. La segunda entrega se estrenó a inicios de este año y la renovación para una tercera fue confirmada en abril. A pesar de las salidas de Druckmann y Gross, ambos seguirán figurando como productores ejecutivos.

Craig Mazin, quien permanece como principal responsable creativo de la adaptación, aseguró que el legado de Druckmann y Gross será respetado. Mazin, también creador de la serie Chernobyl, expresó entusiasmo por continuar con el desarrollo de la tercera temporada y reiteró su admiración por la obra de Naughty Dog. Los próximos episodios seguirán profundizando en los eventos de The Last of Us Part II, ahora con una dirección diferente. Además, se implica que habrá una cuarta temporada.

Vía: Variety