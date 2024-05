CEO de Microsoft quiere lanzar más juegos de Xbox en Switch

De forma sorpresiva, este año Microsoft ha tomado un camino que tal vez no se veía venir, y eso es lanzar algunos de sus exclusivos de Xbox para otras plataformas de la industria, y el ejemplo claro fue la llegada de Pentiment y Grounded a Nintendo Switch, títulos que han sido bien recibidos para el nuevo público. Con eso en mente, la empresa de color verde ya tendría planeado que estos no sean los primeros ni los últimos juegos de la empresa en llegar a la consola híbrida de Japón.

Ha llegado un informe que proviene de Windows Central que nos habla el interés del actual director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella por tratar de expandir la marca a través de más dispositivos. Esto con una iniciativa llamada ‘Latitude’, la cual tiene como objetivo llevar más juegos importantes desarrollados por Microsoft a consolas de la competencia en un esfuerzo por aumentar las ganancias. Las fuentes del informe indican que no hay una certeza sobre cuáles podrían ser esos juegos, lo que significa que incluso sus franquicias más importantes podrían estar en el trato.

Una descripción de Xbox:

Xbox es una marca de consolas de videojuegos desarrollada y propiedad de Microsoft. Desde su lanzamiento, Xbox ha evolucionado para convertirse en una de las principales plataformas de videojuegos en el mundo, ofreciendo una amplia gama de consolas, servicios en línea y contenido multimedia. Es una marca integral en el mundo de los videojuegos, ofreciendo consolas potentes, una amplia gama de servicios en línea y una rica biblioteca de juegos. A lo largo de las generaciones, Xbox ha continuado innovando y adaptándose para mantenerse como una de las plataformas líderes en la industria del entretenimiento interactivo.

Es muy posible que con esto en mente, al final la clasificación de Hi-Fi Rush para Switch tenga algo de sentido y que tal vez veamos su anuncio en el próximo evento de Nintendo en el verano. Además, Sea of Thieves también es muy pedido por los usuarios de la híbrida, sobre todo porque se trata de un videojuego de Rare, y esta última siempre ha estado ligada a la gran N, sobretodo por la franquicia de Donkey Kong.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Me gustaría ver la Rare Replay en Nintendo Switch, definitivamente echarle un ojo a la trilogía de Banjo Kazooie no estaría mal. Pero lo que más me gustaría es que recuperen el Grunty´s Revenge de GBA, el cual está perdido por haber sido publicado por THQ.