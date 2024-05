Piensan que Xbox ya no toma decisiones y es Microsoft Gaming

Esta semana en Xbox ha sido bastante pesada, pues hace no tanto han confirmado el cierre de cuatro estudios de desarrollo, donde los que más palidecen de la decisión han sido Arkane Austin y Tango Gameworks, y eso es algo que la comunidad no se ha tomado bien, sobre todo han ido en contra de los directos de la empresa, principalmente en Phil Spencer. Y ahora, se ha mencionado que tal vez estas decisiones ya no vengan siquiera de la marca de videjuegos, sino de los altos mandos, es decir, Microsoft Gaming.

Uno de los periodistas importantes del medio IGN ha sacado algunas conclusiones o sospechas de lo que está pasando en la empresa, a eso se agrega que podrá tener una charla directa con Phil Spencer para cuando haya concluido el espacio en video de Xbox en el marco de Summer Game Fest. Y ha salido una frase bastante interesante en algunas pláticas que ha tenido con veteranos de la marca que por una u otra razón ya no están laborando ahí, y la frase que destaca es “Ya no es Xbox, es Microsoft Gaming”.

Acá lo comentado por los veteranos:

He tenido largas conversaciones con un puñado de fundadores de Xbox y todos hemos llegado a la misma conclusión: ya no es Xbox, sino Microsoft Gaming. Hay demasiada área de superficie. Tienes, efectivamente, tres compañías gigantes en juego y Microsoft nunca ha acabado la integración con Bethesda y Activision es tres veces más grande que lo que era Xbox. Xbox 360 se lanzó con solo unos pocos cientos. Lo último que oí es que ahora Xbox son casi 30.000 personas. La situación de Xbox cuando trataba de adquirir Activision era muy diferente. No podían tener consolas en stock, hacían dinero con el crecimiento de Game Pass. La adquisición parecía pan comido. Ahora las ventas de consolas están a la baja, la recesión poscovid. Game Pass se está ralentizando. La adquisición costó mucho más tiempo del esperado y el foco en luchar contra la FTC probablemente les costó tiempo que habrían usado pensando en la gente y los estudios.

Todo esto se ha complementado sobre que ya no son decisiones de una sola persona, sino que es algo conjunto que deben aplicar los altos mandos de la compañía en cuestión, asegurando que no solo puede ser Phil Spencer quien esté a cargo de decir que estudios se van y cuales llegan. Sería un largo proceso en el que ahora él es quien se envía como verdugo, pero al final no ha dicho que debe eliminar ciertas divisiones.

Vía: IGN

Nota del autor: La situación se ha puesto bastante ruda con lo que pasa en la compañía, a tal punto de que ya muchos desarrolladores deberían tener miedo de que su juego no sea exitoso y el problema es que no habrá muchas personas que lo compren a precio completo por la mera existencia de Game Pass.