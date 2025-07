Las bebidas energéticas podrían dejar de venderse en México

El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para prohibir la venta y distribución de bebidas energéticas a menores de 18 años. La propuesta, que modificaría la Ley General de Salud, busca restringir el acceso a estos productos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, argumentando que representan un riesgo para el bienestar de niños y adolescentes. La iniciativa contempla cambios en los artículos 215 y 419, además de adicionar el artículo 216 Ter. Define a las bebidas energéticas como productos no alcohólicos con ingredientes estimulantes como cafeína, taurina, guaraná o ginseng, y advierte que su consumo frecuente puede generar problemas como insomnio, ansiedad, arritmias, hipertensión e incluso ideación suicida. Las sanciones por incumplir la medida podrían llegar hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Monreal justificó su propuesta con base en estudios recientes y alertas de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, que han advertido sobre el impacto negativo del marketing de productos no saludables en menores. También citó datos publicados en la revista Sanus, que vinculan el consumo regular de bebidas energéticas con síntomas de ansiedad, depresión y agresividad, especialmente en varones adolescentes. El legislador subrayó que la iniciativa no busca restringir las libertades de los adultos, sino crear un entorno más seguro para los jóvenes. Afirmó que la regulación está basada en evidencia científica y en el deber del Estado de proteger a quienes aún se encuentran en etapas críticas de desarrollo físico y emocional. Vía: XTK

Nota del autor: Desde que se me aceleró el corazón cuando probé un Monster ya no quise hacerlo de nuevo, Por lo menos yo no soy consumidor de estos productos.