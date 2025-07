GTA Online otorga muchas recompensas con Smoke on the Water

Esta semana, GTA Online trae una nueva oleada de recompensas y bonificaciones para sus jugadores. Las frenéticas misiones cooperativas de Franklin y Lamar en los “Viajes cortos” ofrecen el doble de GTA$ y RP, al igual que las misiones de lavado de dinero de Smoke on the Water. Además, completar tres encargos de este negocio, sean legales o no, otorgará un bono único de GTA$100,000.

También se aplica el doble de recompensas en las misiones de contacto de Lamar y en la Serie destacada, lo que convierte a esta semana en una excelente oportunidad para aumentar ganancias y reputación dentro del juego. Aquellos que gestionen negocios de granja de mota disfrutarán de un 30% de descuento en sus operaciones, además de una aceleración doble en la producción tanto en clubes nocturnos como en organizaciones de motociclistas.

En cuanto a los vehículos, Simeon ha renovado su concesionario con modelos como el Dewbauchee Rapid GT clásico, el Massacro, el Nagasaki Hot Rod Blazer y más. Por su parte, Luxury Autos expone esta semana los modelos Överflöd Suzume y Annis Hardy. Entre los premios destacados, el Progen GP1 podrá conseguirse gratis si se logran cuatro días consecutivos entre los cinco mejores en la Serie del Club de Coches de LS.

Finalmente, la ruleta de la suerte ofrece el Bravado Greenwood como gran premio, mientras que una larga lista de vehículos cuenta con un 40% de descuento, incluyendo el Pegassi Zentorno, Dinka RT3000 y más. Los miembros de GTA+ también obtienen beneficios exclusivos, como el Överflöd Suzume sin costo, un giro adicional en la ruleta, y rebajas en mejoras de HSW.