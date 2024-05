Las novedades que llegan a iOS 17.5

En los últimos meses el sistema operativo de iOS ha estado en constante evolución, sobre todo con la versión 17 que ha incorporado algunas mejoras significativas, mismas que ahora solo se pueden verificar en los celulares actuales de Apple, dejando abandonados ciertos modelos como el séptimo para atrás. Y ahora con la nueva actualización de 17.5 hay muchas más aspectos bastante pedidos que la gente entusiasta de los dispositivos están ansiosos de recibir.

Uno de los cambios importantes incluye el poder bajar aplicaciones de lugares que no sea la misma tienda de Apple, por lo que los clientes pueden dirigirse a sitios web donde se pueden descargar las apps directas para pagar al desarrollador sin pasar por los procesos de la compañía de la manzana. Pero el creador debe ser parte del Apple Developer Program, y que así no tenga problemas de agregar lo que quiera en sus páginas.

También está el modo reparación o estado de reparación, el cual será de utilidad cuando sea necesario reparar el equipo celular. Al mandarlo reparar a la tienda oficial o servicio autorizado, no será necesario desactivar las funciones de Buscar o el bloqueo de pantalla ni cerrar sesión en la ID de . Bastará con activarlo y no habrá problema. Por último el uso de estos dispositivos Bluetooth ofrecerá más controles y opciones de personalización, incluyendo el AirTag que casi no es usado por esta región.

Vale la pena mencionar que iOS 17.5 aún no está disponible para todos los usuarios, pues como toda actualización, se va liberando de manera gradual hasta que eventualmente el mundo entero tenga a disposición la manera de bajarla de forma directa a los celulares. Eso significa, que si todavía no te aparece en el celular o la tableta, deberás esperar algunas horas o días para presionar el botón que autoriza la descarga en cuestión.

Vía: Apple

Nota del autor: Poco a poco las mejoras se van haciendo más presentes, hasta que la propia Apple deje de tener el monopolio total en cuanto a la descarga de aplicaciones. Habrá que seguir viendo como va evolucionando la plataforma de iOS con el pasar de los años.