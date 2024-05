Revelan al actor de Galactus de Los Cuatro Fantásticos del MCU

En estos momentos el MCU está pasando por una etapa de transición, dado que las últimas películas de los estudios como Ant-Man and The Wasp: Quantumania o The Marvels han sido fracasos de taquilla, razón por la cual solo en este año será lanzada Deadpool and Wolverine para tener un descanso. Y mientras eso pasa, poco a poco van juntando a los actores que darán vida a Los Cuatro Fantásticos, pues hasta este momento los puestos de papeles principales ya están ocupados por grandes estrellas como Pedro Pascal.

Según lo que se ha mencionado por parte de los medios como The Hollywood Reporter, Ralph Ineson, el actor británico cuya carrera va desde las películas de Harry Potter hasta The First Omen, ha logrado hacerse con uno de los papeles más importantes de la cinta, y este es el del villano Galactus. Quien aparentemente ha visto en la tierra un lugar donde alojarse, pero que encontrará opositores justamente en Reed Richards y compañía, quienes tratarán de salvar al mundo.

Matt Shakman está dirigiendo este proyecto, que tiene a Marvel tomando la elección creativa de ambientar la historia en la década de 1960, la era en la que el súper equipo fue creado por primera vez. Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer escribieron el guión y Peter Cameron también ha hecho algunos escritos sobre el proyecto. Si esto termina siendo verdad, será la siguiente película en la cronología, después de la primera de Capitán América.

Acá la descripción de Galactus: