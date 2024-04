Encuentran homenaje a Spider-Man de Tobey Maguire en Deadpool 3

Esta semana ha sido bastante importante para el mundo de Marvel, puesto que se ha lanzado el segundo tráiler de Deadpool & Wolverine, la tercera cinta del personaje de color rojo que al fin unirá las lineas de tiempo para que se tenga una congruencia con el MCU. Y en el video hemos podido ver al actor Hugh Jackman finalmente utilizar el traje de color amarillo, pero también se ha dado una referencia a cierta cinta que inició con los proyectos de super héroes de gran presupuesto, Spider-Man de Sam Raimi.

Los más observadores de las franquicias se han dado cuenta que la coreografía de combate entre el antihéroe y Wolverine es casi calcada de una escena de la cinta de 2002 del arácnido en donde Tobey Maguire fue protagonista, concretamente cuando no está usando el traje. Concretamente se trata de la pelea en donde Flash Thompson lanza una gran cantidad de golpes a Peter Parker en la escuela, mismos que son esquivados con mucha facilidad gracias al sentido arácnido recién adquirido.

De hecho, han puesto la escena uno a uno y aquí está el resultado:

Deadpool & Wolverine have the same fight as Tobey Maguire's Spider-Man vs. Flash Thompson pic.twitter.com/T0ku6f5jN5

— ComicBook.com (@ComicBook) April 23, 2024