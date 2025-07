La plataforma de Max vuelve a ser HBO Max

La plataforma de streaming de Warner Bros. ha atravesado múltiples cambios de nombre. Originalmente conocida como HBO Go, esta aplicación se convirtió en HBO Max con el auge de las plataformas de streaming. Sin embargo, tras la fusión con Discovery, se pasó a llamar Max. Ahora, de una forma que muchos ya esperaban, ha regresado a llamarse HBO Max.

Si bien desde hace tiempo se había confirmado este cambio, no fue sino hasta el día de hoy, 9 de julio, que HBO Max regresa a ser el nombre oficial de la plataforma de streaming. Afortunadamente, no hay otro cambio importante. El contenido que encontramos en esta plataforma sigue siendo el mismo, por lo único que cambia es el logo y el nombre, algo que nunca logró conectar con el público, quienes seguían llamando HBO Max a Max,

Para aquellos que no lo recuerden, HBO Go fue el nombre de la plataforma con el contenido solamente de HBO. Sin embargo, esto cambió en el 2020, cuando HBO Max integró series y películas de Warner Bros., algo que fue del agrado de muchos. Sin embargo, tras la fusión con Discovery, el nombre pasó a Max, debido a que la compañía deseaba dar el mensaje de que había más que solo producciones de HBO.

Sin embargo, Warner Bros. no solo se dio cuenta de que nadie hacía caso de este cambio de nombre, sino que Max eliminaba el prestigio que HBO ofrecía. De esta HBO Max se mantiene como la forma más aceptada de la plataforma. En temas relacionados, HBO retrasa A Knight of the Seven Kingdoms. De igual forma, Neil Druckmann deja la serie de The Last of Us.

Vía: Xataka