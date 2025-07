Nintendo está considerando tiempos de desarrollo más cortos en sus juegos

El negocio de los videojuegos está pasando por una época bastante complicada, dado que las grandes empresas de la industria tardan cada vez más en completar el desarrollo de sus juegos, y eso se ve con producciones millonarias que tardan hasta 7 años en terminar los proyectos. Con eso en mente, Nintendo ha salido a demostrar que eso no es del todo necesario, y eso lo hemos visto con títulos cortos de sus franquicias queridas que no requieren el mayor uso de presupuesto.

La empresa evalúa modificar sus estrategias internas para enfrentar el aumento de costos en la producción de videojuegos. Durante una reunión con inversores, el presidente Shuntaro Furukawa señaló que la compañía está considerando reducir los periodos de desarrollo en ciertos títulos, especialmente los de menor escala, como una forma de mantener el control presupuestario sin comprometer la calidad.

Con el avance tecnológico del hardware y las expectativas más altas en torno a gráficos, contenido y rendimiento, los costos de desarrollo han crecido significativamente. Furukawa admitió que los proyectos actuales son más grandes y tardan más en completarse, lo que eleva los riesgos financieros para la empresa. Esta preocupación es especialmente relevante cuando Switch 2 ya se encuentra vigente.

Frente a este panorama, Nintendo apuesta por hacer inversiones estratégicas que permitan desarrollar juegos de forma más eficiente. La compañía no planea aplicar estos cambios en franquicias de gran peso como Super Mario o The Legend of Zelda, pero sí ve viable acortar los ciclos de producción en títulos secundarios o experimentales. Entre los más claros ejemplos están Wario Ware o el propio Tomodachi Life que tendrá su regreso.

La medida busca evitar que el encarecimiento del software afecte directamente a los consumidores, con precios más altos o una oferta limitada. Nintendo sostiene que es posible crear juegos novedosos y atractivos en menos tiempo, y ya estudia diferentes formas de lograrlo sin sacrificar su enfoque creativo ni su identidad como desarrolladora. Seguro veremos algunos títulos con esta filosofía en futuros directos.

Nota del autor: Es raro que mencionen eso, más cuando es la estrategia usada con los últimos años del primer Switch. Aunque si lanzan un exclusivo cada mes yo no me quejaría.