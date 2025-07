Subastan el Switch 2 dañado por las grapas en GameStop

Después de la controversia generada, la empresa ha decidido darle un giro benéfico a la situación. La cadena ha anunciado la subasta de la grapadora que habría sido utilizada para fijar los recibos dentro de las cajas, con el objetivo de recaudar fondos para los hospitales Children’s Miracle Network.

Como dijimos, el incidente se hizo viral hace unas semanas, cuando varios clientes denunciaron que sus consolas nuevas presentaban daños visibles en la pantalla causados por una grapa mal colocada. En lugar de asumir responsabilidad de inmediato, GameStop intentó bromear sobre el problema publicando una imagen con el mensaje “Staples not included”, lo que desató aún más críticas.

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE

— GameStop (@gamestop) July 9, 2025