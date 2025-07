Aunque ya nos encontramos en julio, recientemente se dieron a conocer los reportes de ventas de mayo del 2025, un mes bastante importante para la industria. Considerando la situación del mercado en ese momento, un analista ha revelado que solo el PlayStation 5 registró un aumento de ventas en comparación con lo registrado durante este periodo el año pasado.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, tanto el Nintendo Switch como el Xbox Series X|S registraron una disminución sustancial en ventas, mientras que el PlayStation 5 experimentó un aumento año con año del 3%, algo que no puede sonar como mucho, pero sigue siendo importante. Todo esto en referencia al mercado de Estados Unidos

En comparación, el Switch registró una disminución del 44% en comparación con lo que vimos en mayo del 2024. Esto se debe a la inminente llegada del Switch 2 solo unos días después, por lo que tiene sentido que el interés del público estuviera en otro lado. En el caso del Xbox Series X|S, vimos una disminución del 30%, algo relacionado con el incremento de precio de la consola.

Si bien la venta de hardware no fue favorable para Xbox, la venta de software sí lo fue, puesto que DOOM: The Dark Ages, Forza Horizon 5, el cual tuvo su lanzamiento en PS5, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, y Call of Duty: Black Ops 6 se colocaron en la lista de lo más vendido en Estados Unidos durante mayor. Estos fueron los juegos más vendidos de este territorio:

Elden Ring: Nightreign

DOOM: The Dark Ages

Forza Horizon 5

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Call of Duty: Black Ops 6

MLB The Show 25 ^^

Minecraft ^

Grand Theft Auto 5

NBA 2K25

EA Sports FC 25

Assassin’s Creed Shadows

Star Wars: Battlefront 2

Split Fiction

Red Dead Redemption 2

F1 25

Helldivers 2

The Last of Us Part 2

WWE 2K25

Capcom Fighting Collection 2

PGA Tour 2K25

Considerando que este fue el último mes en donde no se toma en consideración el Switch 2, será interesante ver cómo reaccionó el mercado a la nueva consola de Nintendo. De esta forma, solo nos queda esperar a que Circana, Nintendo u otro grupo de analistas revele el desempeño comercial de la industria en junio. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará Senua’s Saga Hellblade 2 a PS5. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el Halo de PS5.

Nota del Autor:

Considerando que en junio salió Mario Kart World y vimos el lanzamiento del Switch 2, esto significa que el mes pasado seguramente estuvo dominado por Nintendo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y los primeros reportes financieros de la compañía, así como análisis, soportan esto.

Vía: Mat Piscatella