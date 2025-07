Nintendo hace muchos registros nuevos de marcas

Nintendo cuenta con un catálogo de franquicias bastante grande, las cuales no suelen usar en su totalidad, ya que pocas veces se atreven a poner a la venta juegos que se consideren de nicho, aunque hay contadas veces en las que se permiten dichas libertados, lo cual vimos el año pasado con Emio The Smiling Man. Y ahora, ha surgido nueva información de sagas que pueden regresar, o que solamente se renovaron para que nadie se las quite legalmente.

La empresa ha renovado y solicitado nuevas marcas registradas para una serie de títulos, lo que ha generado expectativa entre los seguidores de la compañía. Las solicitudes incluyen nombres como Metroid Prime 3, Metroid Prime Hunters, Hotel Dusk: Room 215 y Magical Starsign, entre otros. Aunque la empresa no ha confirmado planes concretos, estas acciones suelen interpretarse como señales de posibles relanzamientos o proyectos en desarrollo.

Además de estos títulos, se han registrado marcas como Drag x Drive, [Block] y Nintendo Today. La lista abarca tanto propiedades conocidas como algunas más enigmáticas, lo que ha alimentado las teorías en torno a nuevas iniciativas, actualizaciones de catálogo o incluso adaptaciones para futuras consolas.

Las marcas fueron presentadas en múltiples regiones, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur y Australia, lo que indica una estrategia global detrás del movimiento. Esto también refuerza la posibilidad de un relanzamiento de juegos clásicos, como Hotel Dusk, la novela visual de culto lanzada originalmente en DS.

Aunque Nintendo suele registrar marcas simplemente para mantener el control sobre sus propiedades intelectuales, estos trámites también han antecedido a anuncios importantes en el pasado. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero la comunidad de fans permanece atenta ante cualquier indicio de novedades. Habrá que esperar a un direct dentro de algunos meses.

Vía: GN

Nota del autor: Esperemos que traigan de regreso aquella novela visual, pues ya lo hicieron con Another Code. Habrá que esperar y ver qué sucede.