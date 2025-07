El servicio de PlayStation Plus sigue creciendo, tras la llegada de títulos como Diablo IV a la suscripción Essential, la compañía ha revelado la oferta que estará disponible en los niveles Premium y Extra en solo unos días, en donde el nombre de Cyberpunk 2077 destaca inmediatamente.

A partir del día de hoy, 9 de julio, aquellos con una suscripción al nivel Premium o Extra de PlayStation Plus ya pueden disfrutar de Cyberpunk 2077. Notablemente, el resto de las experiencias que llegan a este servicio estarán disponibles a mediados de mes, es decir, el 15 de julio, con la segunda excepción siendo Abiotic Factor, título que llega hasta el 22 de julio. Esta es la lista completa:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4

Abiotic Factor | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

No contentos con esta oferta, todos aquello que tengan una suscripción a PlayStation Plus Premium o Deluxe, tendrán acceso a los siguientes juegos clásicos:

Twisted Metal 3 | PS5, PS4

Twisted Metal 4 | PS5, PS4

Sin duda alguna, una selección bastante interesante para todos los usuarios. Similar a Game Pass, los juegos que llegan a PS Plus Extra y Premium no se van en un mes, sino que se mantienen en tu librería hasta que son retirados, algo que no sucede tan frecuente en las plataformas de Sony. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre los juegos de PS Plus Essential. De igual forma, estos son más juegos para esta plataforma.

Nota del Autor:

Cyberpunk 2077 es una experiencia bastante interesante, puesto que después de un terrible lanzamiento, CD Projekt Red hizo todo lo posible para remediar sus errores, y actualmente la versión de PS5 es muy buena. De esta forma, aquellos que no experimentaron este título en su momento podrán hacerlo gracias a PS Plus.

Vía: PlayStation Blog