Aunque por el momento no hay información oficial, está más que claro que Marvel’s Spider-Man 2 tendrá DLC. De esta forma, en los últimos meses se ha filtrado información sobre esta expansión, y recientemente se dio a conocer a uno de los villanos a los que tendremos que enfrentarnos en esta ocasión.

Durante el fin de semana, el usuario conocido como KekanKok en Reddit, compartió el diseño que tendrá The Beetle, uno de los villanos qué, de acuerdo con previas filtraciones, formaría parte del DLC de Marvel’s Spider-Man 2. Aunque esta información fue eliminada poco después, en Twitter volvió a resurgir esta ilustración, dejando en claro que Janice Lincoln será la encargada de interpretar a The Beetle.

💫The concept art of the main DLC villain of Marvel's Spider-Man 2, Beetle, was leaked#SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/YptGG5Vue6 — Immortals_BigBoss (@Immortal_Boss73) April 7, 2024

The Beetle apareció en los cómics en 1964, y desde entonces ha contado con diferentes encarnaciones. Una de las más recientes es Janice Lincoln, hija de Tombstone, por lo que tiene sentido que esta sea la versión que esta fuera la versión elegida por Insomniac Games.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre esta expansión. Aunque el DLC de Marvel’s Spider-Man fue anunciado poco después de su lanzamiento, Insomniac Games aún no ha compartido información oficial sobre la expansión de la secuela, y no tenemos una idea de cuándo es que este contenido estará disponible.

Una de las razones por las cuales esta información aún está disponible, probablemente tenga que ver con su formato. El DLC de The City That Never Sleeps estuvo distribuido esporádicamente, y es probable que los desarrolladores quieran entregar un paquete completo en esta ocasión. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el futuro de Spider-Man. En temas relacionados, puedes checar nuestra de Marvel’s Spider-Man 2 aquí. De igual forma, surgen imágenes inéditas de Venom en esta secuela.

Nota del Editor:

Espero que este DLC esté disponible lo más pronto posible. Me encantó la secuela, y esta entrega dejó la puerta abierta para muchas historias más, como bien lo sería un DLC enfocado por completo en Carnage, puesto que filtración han revelado que el Green Goblin sería el enfoque del tercer juego en la serie.

Vía: PlayStation Lifestyle