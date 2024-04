K.K. Slider por fin llega a LEGO Animal Crossing

La colaboración entre Nintendo y LEGO continúa. Después de los fantásticos sets de Super Mario, el siguiente objetivo de las compañías fue Animal Crossing. Si bien en marzo vimos la primera oleada de productos, se ha revelado que en agosto llegarán nuevos sets, y eso incluye a un K.K. Slider que toca la guitarra.

El próximo 1 de agosto de 2024, LEGO pondrá a la venta el set del Ayuntamiento, el cual incluye figuras de Isabelle, Audie y K.K. Slider. Junto a esto, también estará disponible el aeropuerto de Dodo Airlines, el cual nos ofrece piezas de Wilbur y Tangy, quien sostiene un boleto de Nook Miles.

🎵 K.K. is bringing some extra groove to the LEGO Animal Crossing range from August 1! #LEGO #AnimalCrossing pic.twitter.com/R2uIW9lDIa

— LEGO (@LEGO_Group) April 26, 2024