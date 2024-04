Esta sería la fecha del siguiente Animal Crossing

Gracias a la pandemia, Animal Crossing: New Horizons se convirtió en todo un éxito de la noche a la mañana. Con más de 44 millones de unidades vendidas, muchos esperan con ansias nueva información sobre el futuro de esta serie. Afortunadamente, los primeros detalles sobre la próxima entrega ya están aquí, y parece que aún tendremos que esperar un par de años para disfrutar de esta entrega.

De acuerdo con un nuevo reporte de GameRant, el siguiente juego de Animal Crossing estaría disponible hasta el 2026, por lo que llegaría al sucesor del Nintendo Switch. Si bien esto significa que la espera sería de seis meses, todo parece indicar que la Gran N está usando este tiempo para ofrecernos una experiencia que logre entregarnos algo diferente a lo visto en New Horizons.

En esta ocasión, el siguiente Animal Crossing estaría inspirado en City Folk, la entrega de Wii. No solo muchos elementos clásicos de la serie estarían de regreso, sino que el nuevo juego incluiría una ciudad más grande con vehículos para el transporte, así como un centro comercial que permitiría a los jugadores vender sus diseños a otros usuarios.

Esto no es todo, puesto que también se habla de la inclusión de minijuegos y otros elementos enfocados al multiplayer. Aunque todo esto suena muy interesante, recordemos que Nintendo no ha compartido información oficial sobre este título, y es muy probable que no lo hagan hasta, si bien nos va, el 2025 o 2026.

Sin embargo, es muy probable que esta nueva entrega no sea tan exitosa como New Horizons. Recordemos que el título de Switch llegó a vender millones de unidades de una forma inesperada gracias a la pandemia. Debido a que los jugadores estaban encerrados, el mundo virtual que este título le permitió a todos los usuarios convivir con amigos y familiares de una forma que en ese momento era imposible.

Solo nos queda por ver qué sucederá con el siguiente Animal Crossing, el cual llegaría al Switch 2 en algún punto de 2026. En temas relacionados, Animal Crossing se convierte en el juego más vendido de esta región. De igual forma, así se ve el set de LEGO de Animal Crossing.

Nota del Editor:

Sin importar qué tan bueno sea el siguiente Animal Crossing, nunca alcanzará las ventas de New Horizons, y eso es algo que Nintendo y sus inversores tienen que tomar en consideración. No dudo que sea un bueno y tenga un buen desempeño comercial, pero alcanzar las 40 millones de unidades suena como algo imposible.

Vía: GameRant