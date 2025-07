Recordamos a Satoru Iwata a 10 años de su muerte

Han pasado 10 años desde aquel 11 de julio del 2015. Lo que comenzó como un día normal para muchas personas, se transformó en un momento de tristeza total. A los 55 años, Satoru Iwata pasó a mejor vida. Aunque muchos de nosotros no lo conocimos en persona, su impacto y legado en la industria de los videojuegos fue capaz de conectar a millones de personas. Su partida dejó un agujero en el corazón de todos aquellos que crecieron con Nintendo y, ya sea que lo sabían o no, fueron influenciados por su trabajo.

Iwata nació en Sapporo, Hokkaido, una tierra fría al norte de Japón, en 1959. A diferencia de otros desarrolladores de la época, quienes llegaron a la industria de los videojuegos sin un gusto en particular por este medio, Iwata expresó su pasión por este medio de arte entretenimiento desde la juventud, al grado de que en la secundaria creó su primer videojuego. Aunque su padre era un político, y esta carrera siempre estuvo a su disposición, su pasión por los juegos fue primero. Esto lo llevó a estudiar ciencias computacionales en el Instituto Tecnológico de Tokio con el deseo de, eventualmente, formar parte de esta industria.

Al terminar sus estudios, Iwata se unió a HAL Laboratory en 1980, año en que esta compañía abrió sus puertas. Aquí tuvo la oportunidad de trabajar junto a Masahiro Sakurai, ayudando a darle forma a series como Kirby. Hay un sin fin de anécdotas sobre su trabajo durante esta época. Desde la vez que hizo todo lo posible para que la región de Kanto estuviera en Pokémon Gold & Silver, pasando por desarrollar Super Smash Bros. a escondidas, hasta cómo trabajó junto a Shigesato Itoi para resolver todos los problemas en los que Earthbound se encontraba y por fin lanzar este juego.

Su labor no fue ignorada. En 20 años, Iwata logró escalar el mundo corporativo de Nintendo, por lo que Hiroshi Yamauchi, el entonces presidente de la Gran N, notó todos sus esfuerzos, y en el 2002 le pasó la batuta de presidente, algo insólito. Nintendo fue fundado por la familia Yamauchi, y por tres generaciones estuvieron al mando de la compañía. Sin embargo, la llegada del nuevo siglo y los retos a los que se enfrentaban necesitaban de una dirección diferente, una que Iwata estaba dispuesta a enfrentar.

Sin embargo, su trabajo no fue sencillo. El GameCube no fue una consola muy exitosa, y Nintendo estaba perdiendo terreno ante Sony y Microsoft, por lo que Iwata tomó una decisión atípica en su momento. En lugar de enfocarse en crear una consola lo suficientemente poderosa para competir contra el PS3 y Xbox 360, el presidente optó por encontrar lo que muchos llaman el “océano azul”, un territorio poco explorado que les diera el éxito que todos deseaban.

Esto resultó en la creación del Wii el DS, dos consolas que hasta el día de hoy son consideradas un éxito, tanto comercial como crítico. Su filosofía era sencilla, poner la diversión del jugador antes que cualquier otra cosa, algo que fue del agrado de diseñadores y desarrolladores como Shigeru Miyamoto, con quien no solo tuvo una buena relación laboral, sino que ambos compartían visiones similares sobre la dirección que necesitaba seguir Nintendo.

This July 11 marks the 10 year anniversary of Satoru Iwata's passing. I still think of him nearly every day. Together, we put a lot of smiles on people's faces. pic.twitter.com/ZPVj3EfYOX

— Reggie Fils-Aimé (@Reggie) July 11, 2025