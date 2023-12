Primer vistazo a los sets de LEGO de Animal Crossing

Desde hace un par de años la franquicia de LEGO ha tenido una amistad con Nintendo que hasta día de hoy se ha mantenido, y es que se cuenta en el mercado con algunos sets dedicados al mundo de Mario, los cuales se han expandido hasta Donkey Kong y toda su familia de simios. Sin embargo, esta franquicia no iba a ser la única implicada, y en octubre nos confirmaron que Animal Crossing también tendrá sus propios escenarios, razón por la cual el público está vuelto loco.

Estos juguetes se han confirmado para llegar a las tiendas en el mes de marzo de 2024, razón por la cual no mostraron nada más allá de un simple tráiler que nos muestra personajes icónicos de la franquicia con el aspecto cúbico, confirmando que no se parecen a los de Mario, figuras que tenían sonido propio. Y ahora, las incógnitas han cambiado respecto a esto, pues mediante Twitter compartieron imágenes de las cajas y por ende, ya sabemos qué forma tendrán las estructuras a construir.

Acá lo puedes checar:

