Se dan a conocer detalles del Call of Duty de 2025

La franquicia de Call of Duty no ha tenido la mejor suerte de la vida en estos años, no hablamos tal cual de las ventas sino de la calidad del videojuego en sí, pues entre los ejemplos más claros tenemos a Modern Warfare III, mismo que tuvo una campaña tan corta que hasta el actor de voz de God of War se ha burlado al respecto. Y con eso en mente, parece que Activision se ha tomado las cosas muy apecho, pues hace poco se ha distribuido información del shooter que llegará en el año 2025.

Según lo mencionado por los medios, el juego está actualmente en desarrollo como una secuela directa de Call of Duty: Black Ops 2, ambientada alrededor de 2030, cinco años después de lo que vimos en la década pasada. Ante eso los fanáticos deben esperar el regreso de algunos de sus protagonistas favoritos de la franquicia mientras el equipo se enfrenta a un nuevo villano tras la muerte de Menéndez, algo que dará bastante nostalgia a quienes probaron la experiencia en su momento.

Entre otros datos que se han esparcido, los mapas remasterizados de Black Ops 2 llegarán al juego, pero los planes recientes y el alcance del juego han cambiado significativamente. Se especula que el juego probablemente es una respuesta a las críticas generalizadas de los fanáticos que describieron Modern Warfare III como un DLC glorificado para su predecesor de 2022. Y que claramente el pago es bastante par a lo poco que ofrece, incluso en comparación a los peores títulos de esta franquicia.

En cuanto a más detalles del juego, se dice también está programado para tener una revisión de su movimiento algo parecido a lo que se hace con los juegos de pelea y tendríamos de regreso el clásico ‘elige 10’ para crear una clase, el modo de juego tiroteo y otro modo de zombis por rondas. Tampoco, ha quedado claro si de alguna manera Nintendo Switch o su supuesto sucesor tendrán oportunidad de recibir el título, pues Microsoft en su momento habló de un trato de llevar la franquicia a estos horizontes.

Habrá que esperar a más información que Activision vaya soltando con el tiempo.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Es momento de que Call of Duty recupere la reputación que lo hacia grande en su momento, pues de lo contrario la cosa puede terminar por cansar la gente. Esas ventas en algún momento pueden bajar en caso de que no se hagan bien las cosas.