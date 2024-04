Amazon reduce la calidad visual de Prime Video

Como ya lo saben, Amazon ha implementado comerciales al servicio de Prime Video, y la única forma de evitar este inconveniente es pagando $50 pesos adicionales. Sin embargo, esto no es todo, puesto que a la compañía se le olvidó mencionar que aquellos que no paguen el adicional, tampoco tendrán acceso a la mejor calidad visual para sus series y películas.

De acuerdo con Computer Hoy, Prime Video ha ocultado las opciones Dolby Vision y Dolby Atmos detrás del extra de $50 pesos, algo que la compañía no había mencionado en el pasado. Esto quiere decir que si no pagas el adicional, solo podrás disfrutar de HDR10, el cual no es una mala opción, pero no llega al nivel visual al que muchos ya están acostumbrados.

Lo interesante, es que Amazon ha hecho oficial esta restricción, y es algo que los usuarios se han encontrado por su propia cuenta. Por el momento se desconoce si la compañía tiene pensado confirmar esto en un futuro, o si esto se quedará así. De esta forma, queda claro que Prime Video ya cuenta con una suscripción más cara, incluso si la compañía no desea verlo así.

Recuerda, tienes que pagar el adicional de $50 pesos si deseas acceder a las opciones de Dolby Vision y Dolby Atmos, y evitar los comerciales. En temas relacionados, Amazon despide a Ezra Miller de Invencible. De igual forma, Amazon ha cancelado varios juegos de Nintendo.

Nota del Editor:

Es increíble que, sin darnos cuenta, Amazon ha creado una nueva categoría de suscripción para Prime Video. Si bien es cierto que no hay diferencia con el contenido, el evitar los anuncios y el tener mejores opciones de calidad es más que suficiente para que más de una persona pague el extra.

Vía: Computer Hoy