Amazon despido a Ezra Miller de Invencible

La segunda temporada de Invencible ha llegado a su fin, y los fans de esta serie animada no pueden esperar a que nuevos episodios estén disponibles. Sin embargo, no todo fue perfecto en esta ocasión, puesto que uno de los villanos de la primera temporada cambió de voz, puesto que Ezra Miller ya no aparecerá en Invencible.

Durante la primera temporada, Ezra Miller le dio vida a Sinclair, uno de los villanos menores a los que Mark se enfrentó en sus primeras aventuras como héroe. En la segunda temporada volvimos a ver Sinclair, solo que en esta ocasión fue Eric Bauza quien le dio vida a este personaje, un movimiento que nadie esperaba.

Sin previo aviso, Miller fue sustituido y por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión. Sin embargo, no es difícil pensar que las acciones que ha cometido y las controversias que protagonizó en los últimos años fueron la razón por la cual Amazon realizó este cambio inesperado. Junto a esto, Sinclair no es un villano recurrente, ni un personaje amado por los fans, por lo que el cambio de voz no fue un gran problema para algunos.

Como ya lo mencionamos, todos los episodios de la segunda temporada de Invencible ya están disponibles en Amazon Prime Video, y los fans no pueden esperar a que la siguiente temporada esté disponible. En temas relacionados, Amazon cancela juegos de Nintendo. De igual forma, el anime de Crunchyroll llega a esta plataforma de streaming.

Nota del Editor:

La segunda temporada de Invencible fue todo lo que los fans querían. El único detalle que no terminó por ser bien recibido, fue la decisión de dividir la temporada en dos partes, algo que afectó sustancialmente la conversación sobre esta producción.

Vía: The Hollywood Reporter